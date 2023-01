Lazio, ecco quale è stato il menù della cena di compleanno servita ai giocatori biancocelesti

Il Messaggero si sofferma sul menù della cena servita ieri all’hotel Hilton Cavalieri, per il compleanno della Lazio.

Petto d’anatra affumicato come antipasto, risotto alla zucca e crema di taleggio come primo e medaglione di manzo al forno con salsa al Madeira come secondo, il tutto accompagnato da un assoluto al cioccolato, caffè e selezione di vini dell’hotel, ovviamente prima del taglio della torta. Cena a cinque stelle, con l’augurio che lo possa essere anche la seconda parte di stagione.