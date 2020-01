Lazio, Menichini: «Campionato Primavera molto competitivo»

Lazio, le parole dell’allenatore della Primavera biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Radio

Il tecnico della Lazio Primavera mister Menichini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

«Quando si allenano i giovani, cambiano le problematiche da affrontare. Ci sono esigenze diverse, i più giovani vanno fatti crescere e far capire che serve mentalità e spirito di sacrificio. Si lavora anche minuziosamente sui dettagli tecnici e tattici per permettere, a chi lo merita, di approdare in prima squadra. Il nostro lavoro è formativo per migliorare il singolo e, di conseguenza, il collettivo. Il campionato Primavera 1 TIM è molto competitivo, ricco di qualità e di valori».

«Rispetto al passato, la velocità e l’intensità di gioco sono aumentate tanto nel campionato Primavera. I giovani mi stanno dando tanto entusiasmo ed è molto importante trasmettere dei concetti che possono essere utili per tutto il resto della carriera, è una grande soddisfazione. Ci sono tanti giovani interessanti in squadra».