Lazio, mediana da rifare: Inzaghi rimedia con l’esperienza

Le possibili scelte del tecnico laziale per il centrocampo in vista della seconda sfida di Champions League.

Un nuovo centrocampo per la Champions. Tra defezioni e rientri Simone Inzaghi varerà un’ulteriore versione del reparto mediano per la trasferta di domani sera contro il Bruges. Si prevedono tre cambi rispetto allo schieramento utilizzato dal via contro il Bologna, nell’ultima partita disputata. Rientrano Lazzari, Milinkovic e Parolo, rilevando rispettivamente Marusic, Akpa Akpro e Leiva. Così si legge nell’edizione romana odierna de La Gazzetta dello Sport.