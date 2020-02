Lazio, si alza la media spettatori: biancocelesti vicini a Roma e Juventus

Lazio, media spettatori altissima per la squadra di Inzaghi che si trova al quinto posto di questa speciale classifica

Sarà ancora una volta un bellissimo spettacolo quello di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico. La Lazio scenderà in campo contro il Bologna e a fare da cornice ci saranno più di 40.000 tifosi. Erano anni che lo stadio non si colorava costantemente di biancoceleste e invece in questa stagione la media spettatori si è alzata notevolmente.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti i laziali sono al 5^ posto in classifica a quota 39.308 e a pochissima distanza ci sono Juventus (39.681) e Roma (39.823). In testa ci sono invece Inter (65.800) e Milan (53.957).