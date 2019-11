Lazio, 11 minuti per segnare una rete: meglio solo l’Atalanta

Lazio, l’Atalanta è prima in Serie A per possesso di palla ai fini di un gol, biancocelesti secondi e sardi terzi

Un inizio di campionato con alti e bassi quello della Lazio di mister Inzaghi. I biancocelesti hanno infatti alternato grandi prestazioni, come quella a Genova o l’ultima con il Torino, a gare in cui invece si è spenta la luce.

Eppure, come riporta CalcioDatato, alla Lazio servono solo 11’01” per realizzare una rete, Solo l’Atalanta di Gasperini è meglio dei biancocelesti con una media di 8’50′”. Terzo posto invece per il Cagliari con una media di 12’30”.