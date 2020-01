Lazio, Mauri: «Domani Milinkovic potrà muoversi come Luis Alberto»

La Lazio si prepara ad affrontare il Brescia per la prima gara dell’anno: il commento dell’ex Stefano Mauri sulla partita

La Lazio domani si presenterà al Rigamonti senza Luis Alberto e Lucas Leiva. I due giocatori sono stati fermati dal Giudice Sportivo, costringendo così Inzaghi a dover maneggiare il duo centrocampo. A Radiosei, le parole di Stefano Mauri:

«Credo che Milinkovic sarà più libero di spostarsi in avanti e fare quello che in genere fa Luis Alberto. Parolo farà il solito lavoro di interdizione e inserimento senza palla. Cataldi potrebbe essere punto di riferimento davanti alla difesa. Patric o Luiz Felipe? Inzaghi usa lo spagnolo quando crede in un possesso di palla elevato, contro una squadra chiusa come il Brescia potrebbe essere l’opzione giusta. Se utilizzerà Luiz Felipe sarà una scelta conservativa. Tra Lazzari e Marusic credo che giocherà Lazzari, il secondo probabilmente potrebbe scendere in campo contro la Cremonese per riprendere il ritmo».