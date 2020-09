Lazio, Mauri: «Muriqi ottimo acquisto: può giocare sia con Ciro che con Correa»

Le parole di Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, sulla campagna acquisti della società biancoceleste

«Muriqi è un ottimo acquisto, perché ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti. Può giocare con Ciro e con Correa. Vedremo cosa succederà a Caicedo: se dovesse partire, magari potrebbe arrivare un sostituto».

Così Stefano Mauri, ex giocatore e capitano della Lazio, ai microfoni di Radiosei. Sul prossimo campionato l’ex Udinese aggiunge: «Tanti impegni ravvicinati? Simone Inzaghi dovrà essere bravo a non schierare gli stessi undici nelle tre partite che ci saranno in una settimana, ovviamente tenendo conto della condizione fisica».