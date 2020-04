Lazio, Mauri: «Campionato? Forse meglio farlo finire così…»

L’ex capitano della Lazio, Stefano Mauri, ha delineato il delicato momento che sta vivendo la Serie A e detto la sua sul termine

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei:

«Il Belgio è più libero di prendere iniziative visto che praticamente non ha più squadre per partecipare alle coppe europee, la UEFA è stata chiara e decidera se completare i campionati oppure no e le Federazioni si dovranno adattare. Se ripartirà il campionato? Ho sempre detto da una parte che vorrei vederlo finire perchè la lotta per lo Scudetto, la Champions e la retrocessione sono molto avvincenti. Però dall’altra parte sono realista e la ripresa sarà veramente difficile. Forse sarebbe meglio terminare così il campionato e pensare a quello dopo calcolando bene le perdite».