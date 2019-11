Lazio, Mauri: «Atalanta e Roma le avversarie più temibili»

L’analisi dell’ex capitano Stefano Mauri all’indomani della vittoria della Lazio contro il Milan a San Siro

Una vittoria meritata, la terza consecutiva per la Lazio di Simone Inzaghi che ora si trova al quarto posto ad un punto dalla Roma terza. L’ex capitano Stefano Mauri ha commentato il match ai microfoni di Radiosei.

«La Lazio ha giocato un’ottima partita, anche se nel primo tempo il Milan ha fatto la sua buona figura. Ho visto i biancocelesti giocare da grande squadra, con autorità e sicurezza, per poi colpire quando gli spazi si sono aperti. Inzaghi ha azzeccato i cambi, perché tenere in campo Correa è risultato decisivo. L’infortunio di Castillejo ha agevolato il lavoro difensivo della Lazio, lo stesso Leao è entrato svogliato. Ora la classifica non va guardata, in 10 giorni è cambiato tutto e ora il terzo posto è vicinissimo. Serve equilibrio, per fare i conti ci sarà tempo. Atalanta e Roma avversarie più credibili per il quarto posto. Turnover? Col Celtic credo che Inzaghi ne cambierà almeno 4-5, anche se è una gara da dentro o fuori».