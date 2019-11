Lazio, l’ex Matuzalem rimette gli scarpini: torna a giocare

Francelino Matuzalem riparte dal Brasile. Per l’ex Lazio, sono arrivate due proposte per tornare a giocare in patria

39 anni e nessuna voglia di smettere. Francelino Matuzalem rimette gli scarpini e torna a giocare: per l’ex giocatore della Lazio, sono arrivate due proposte dal Brasile, a lui solo il compito di scegliere con quale squadra rimettersi in campo.

Terminata l’esperienza col Monterosi, in Serie D, è tempo di tornare in patria per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Come riferito da Tuttomercatoweb.com, a contendersi le sue prestazioni sono le due squadre di Natal, ABC e América-RN.

Il centrocampista ha anche guadagnato il tesserino da allenatore UEFA A per iniziare un futuro da allenatore, ma la sensazione è che la panchina potrà aspettare ancora un po’…