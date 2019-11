Simone Inzaghi in versione professore: nella giornata di ieri presenti oltre un centinaio di giovani allenatori

C’erano 150 persone ieri a Formello, giunte nel quartier generale capitolino per seguire gli allenamenti della Lazio ed in particolare le metodologie utilizzate da Simone Inzaghi. L’AIAC Lazio (Associazione Italiana Allenatori Calcio) ha organizzato un incontro didattico per ben 150 giovani allenatori che hanno osservato il lavoro della compagine biancoceleste lungo la linea laterale del campo centrale, ovviamente dietro la recinzione. E’ stata l’occasione per rubare i segreti del mestiere ad uno dei migliori tecnici della Serie A.

LA GRINTA DI INZAGHI – La seduta d’allenamento ha avuto inizio alle 15:30, sotto una pioggia leggera. Inzaghi era coadiuvato nel suo lavoro dal vice Farris e dal collaboratore Cecchi che hanno gestito le esercitazioni di possesso palla. Poi è entrato in gioco il preparatore Ripert con il lavoro atletico. Per chiudere la seduta, come di consuetudine, è andata in scena la partitella a spazi ridotti. Tutto rigorosamente sotto gli occhi attenti dei giovani allenatori, rimasti colpiti dal carattere e dai metodi del tecnico piacentino.