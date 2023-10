Lazio, mattinata speciale a Formello per i biancocelesti. Il motivo -FOTO. Ecco cosa è successo durante l’allenamento

Una mattinata speciale per la squadra capitolina affiliata Special For “La Lepre e la Tartaruga”, come riportano i canali ufficiali della Lazio.

COMUNICATO– Gli atleti ed i loro accompagnatori, accolti all`interno del Centro Sportivo di Formello dalla dottoressa Cristina Mezzaroma, hanno seguito da vicino l`allenamento di giornata della squadra di mister Sarri palleggiando scherzosamente con Pedro e compagni al termine della seduta. Tutti insieme hanno poi posato per una foto di gruppo a immortalare l`evento al quale ha fatto seguito un incontro con il nostro simbolo, l`aquila Olympia, accompagnata come sempre dal falconiere Juan Bernabé.