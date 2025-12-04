 Lazio, Mattei non ha dubbi: «I biancocelesti nei prossimi 180 minuti si giocano la stagione. Sul mercato dico una cosa»
Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio, il giornalista Mattei in un’intervista ha fatto il punto della situazione soffermandosi anche sulle possibili scelte di calciomercato.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Mattei si è soffermato sulla stagione dei biancocelesti parlando anche di calciomercato.

LAZIO – «Si gioca tanto tra oggi e domenica contro il Bologna. Se perdi contro il Milan, non puoi sbagliare in campionato. La speranza è di restare in corsa per un obiettivo».

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

MERCATO – «Una piccola plusvalenza ci potrebbe stare, ma i biancocelesti hanno bisogno di incassare. Bisogna attendere la risposta di dicembre anche se non sono ottimista. Se vendi, per esempio, Guendouzi e Isaksen indebolisci la squadra».

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
