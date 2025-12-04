Lazio, Mattei non ha dubbi: «I biancocelesti nei prossimi 180 minuti si giocano la stagione. Sul mercato dico una cosa»

Lazio, il giornalista Mattei in un’intervista ha fatto il punto della situazione soffermandosi anche sulle possibili scelte di calciomercato.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Mattei si è soffermato sulla stagione dei biancocelesti parlando anche di calciomercato.

LAZIO – «Si gioca tanto tra oggi e domenica contro il Bologna. Se perdi contro il Milan, non puoi sbagliare in campionato. La speranza è di restare in corsa per un obiettivo».

MERCATO – «Una piccola plusvalenza ci potrebbe stare, ma i biancocelesti hanno bisogno di incassare. Bisogna attendere la risposta di dicembre anche se non sono ottimista. Se vendi, per esempio, Guendouzi e Isaksen indebolisci la squadra».

