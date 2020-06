Lazio, Materazzi: «Niente drammi, il campionato resta ottimo ed è ancora lunga»

L’ex allenatore della Lazio Giuseppe Materazzi ha analizzato la sconfitta della squadra di Inzaghi contro l’Atalanta

Giuseppe Materazzi, ex tecnico della Lazio, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha detto la sua in merito alla sconfitta rimediata ieri dalla squadra di Inzaghi a Bergamo.

«L’importante ora è non fare drammi. Purtroppo poteva capitare, sopratutto dopo questa interruzione. E’ come ricominciare daccapo e finché non giochi non hai risposte precise. La Lazio stava andando forte, poi ha pagato gli infortuni. Adesso potranno nascere delle polemiche ma l’importante è stare calmi, c’è possibilità di recuperare. L’importante è che questo ko non pesi a livello psicologico. Bisogna anche dire che con questa Atalanta è dura per tutti, ha qualità e così come era temibile prima lo è ancor di più adesso. La Lazio forse aveva nelle gambe 30-40 minuti, ha pagato questo periodo di inattività. Il campionato resta ottimo ed è ancor lungo».