Lazio, match point per l’Europa: con la Juve per tagliare il traguardo

I risultati di Roma e Atalanta nel week-end consegnano un vero e proprio match point alla Lazio nella corsa all’Europa

La Lazio ha in mano il match point per l’Europa. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, il pareggio della Roma con il Venezia e la sconfitta dell’Atalanta col Milan, permettono ai biancocelesti di chiudere il discorso Europa League con una vittoria questa sera allo Stadium.

Con un pareggio invece sarà quantomeno Conference League matematica ma se la Fiorentina non dovesse battere la Sampdoria, il segno X sarebbe sufficiente anche per raggiungere la seconda competizione continentale. Sarri ha tutta l’intenzione di tagliare il traguardo: per la Lazio sarebbe la sesta qualificazione europea consecutiva.