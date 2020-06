Lazio, verso la ripresa: Marusic scalda i motori e punta l’Atalanta

Lazio, Inzaghi studia le mosse in vista dell’Atalanta: Marusic si prepara a rimpiazzare Lulic sulla corsia di sinistra

Un big match per inaugurare la ripresa della Lazio. Sul cammino dei biancocelesti ci sarà subito l’Atalanta e mister Inzaghi inizia a studiare le mosse per affrontare la squadra di Gasperini.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore dovrà fare qualche scelta obbligata per sopperire all’assenza di Lulic e Marusic sta scaldando già i motori. Nelle ultime uscite stagionali, proprio a lui era toccato il compito di muoversi sull’out di sinistra dimostrandosi un buon jolly per Simone. Con tutta aprobabilità, sarà lui a contenere Hateboer.