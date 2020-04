Lazio, Marusic valore aggiunto ma il Psg è pronto all’offerta

Lazio, una crescita netta che ha permesso al calciatore biancoceleste di ritrovare la titolarità e maturare ulteriormente

Adam Marusic è cresciuto tantissimo in questa stagione, soprattutto non ha permesso che il duello con Lazzari potesse metterlo in ombra, anzi. Proprio per questo il biancoceleste è finito nel mirino del Psg che vorrebbe strapparlo alla Lazio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il club francese sarebbe disposto a pagare ai biancocelesti il cartellino del montenegrino che si aggira attorno ai 20 milioni. Discorsi che però sono rimandati tutti all’apertura del calciomercato.