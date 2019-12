Martina (ag. Buffon): «Lazio prontissima per lo Scudetto!»

Silvano Martina, agente di Buffon, si è complimentato con la Lazio e con mister Inzaghi per il lavoro fatto finora

La Lazio non è più l’outsider della corsa allo Scudetto. L’obiettivo è sempre l’ingresso in Champions, ma guardare un po’ più in alto non costa nulla. L’agente di Buffon, Silvano Martina, ha incensato i capitolini durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport:

«Il campionato sarà diverso dagli altri, lo impone la classifica. Da quanto tempo non avevamo un punto a punto per il primo posto? La Juventus era abituata a dominare, ora invece ha qualche problema e quel vero problema si chiama Inter, visto che Conte ha accorciato i tempi e non ha intenzione di fermarsi. La Lazio è prontissima per lo scudetto: complimenti ad Inzaghi».