Lazio-Marsiglia, compare uno striscione per Felipe Anderson. La dedica per il brasiliano, dopo le polemiche per il gol contro l’Inter

Dopo lo striscione per Strakosha, ne arriva uno molto simile per Felipe Anderson. Comparso nel prepartita di Lazio-Marsiglia, è stato esposto nei Distinti Sud, con un chiaro riferimento alle polemiche scaturite in occasione di Lazio-Inter:

«Felipe Anderson: non ti curar di loro… segna e godi!!!»