Lazio-Marsiglia, bookmakers sicuri: biancocelesti favoriti. Ecco le quote per il match di domani in Europa League

Un match impegnativo, quello che la Lazio si appresta ad affrontare domani contro il Marsiglia, in una gara che si preannuncia molto equilibrata.

Eppure i bookmakers non hanno dubbi: biancocelesti nettamente favoriti, anche per via del fattore campo, con il segno 1 quotato solo 1,78. Più che doppia la quota per la vittoria dei francesi, che pagherebbe 4,40 volte la posta.

Più probabile il pareggio, con il segno X fissato a 3,70.