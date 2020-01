Lazio, Marroni: «Il derby di andata ci colse di sorpresa»

Il giornalista del TG2 è intervenuto durante le trasmissioni di Radiosei per raccontare come sta vivendo l’ansia pre Roma-Lazio

Stefano Marroni, oltre che essere un giornalista per il TG2, è anche un grande tifoso della Lazio. Questo pomeriggio è intervenuto a Radiosei per raccontare le sue sensazioni sul derby.

Il giornalista ha detto: «Vedrò il derby trincerato negli ambienti famigliari per evitare che ogni reazione diventi pubblica. A casa non si sfiora l’argomento, sembra ci sia un divario tra le due squadre ma mentre lo penso torna in mente la gara persa nel 1998-1999. Eviterei di approfondire questi aspetti tecnico-tattici, anche se la Lazio ha raggiunto una grande consapevolezza della propria forza. Il derby di andata ci colse di sorpresa per la differenza che si notò tra le due squadre malgrado il risultato di parità».