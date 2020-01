Lazio, le parole di Giancarlo Marocchi in merito al momento dei biancocelesti e alla vittoria di ieri contro la Samp

Un’altra vittoria, l’undicesima consecutiva per la Lazio che sta infrangendo ogni record in questa stagione. Ora è sotto gli occhi di tutti e dopo un numero così elevato di vittorie di certo non si può parlare solo di caso o di fortuna.

Giancarlo Marocchi, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso il suo pensiero in merito al momento dei biancocelesti: «Oltre al centrocampo, in questo momento anche come condizione fisica i tre centrocampisti sono migliori di quelli di Juventus e Inter. Non c’è poi solo Immobile, anche i suoi partner come Caicedo rendono. La difesa gira. Insomma nella Lazio non c’è una cosa che non va».