Lazio, Marino: «I biancocelesti possibili terzi incomodo»

L’ex allenatore dell’Udinese esprime, secondo la sua opinione, quale potrebbe essere il ruolo della Lazio in Serie A

La Lazio sta viaggiando a ritmi altissimi e tutti, chi prima chi dopo, se ne stanno accorgendo.

Questo è il turno di Pasquale Marino che, a Passionedelcalcio.it ha voluto esprimere il suo parere: «In questo momento regna un grande equilibrio in Serie A: l’Inter ha espugnato il San Paolo che rimane un campo complicato nonostante il momento di difficoltà del Napoli, mentre la Juventus ha schiacciato il Cagliari che è tra le rivelazioni della prima parte di stagione. Lazio terza incomoda? Tutto è possibile. La squadra di Simone Inzaghi sta esprimendo un bel calcio e non sarà impegnata in Europa».