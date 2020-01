Lazio, Marino: «Attenzione ai biancocelesti, stanno facendo cose straordinarie»

Lazio, anche Pasquale Marino ha detto la sua in merito alla corsa scudetto e quanto fatto fino ad ora dai biancocelesti

Inter e Juventus in testa ma attenzione anche alla Lazio che fino ad oggi ha retto botta in campionato. Ecco come la pensa al riguardo Pasquale Marino come si evince dalle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

«Scudetto? Attenzione alla Lazio, sta esprimendo un ottimo calcio. Oggi i biancocelesti sono dietro perché Inter e Juventus stanno facendo cose straordinarie. Ma i ragazzi di Inzaghi potrebbero approfittare di una flessione degli avversari».