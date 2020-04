Marica su Hagi Jr.: «Prematuro parlare di Lazio, non è pronto»

L’ex attaccante Ciprian Marica ha parlato della possibile trattativa che porterebbe Ianis Hagi a vestire la maglia della Lazio

La Lazio punta Ianis Hagi, figlio del campione Gheorghe. Intervenuto al portale Prosport.ro, l’ex attaccante, accostato proprio al club biancoceleste nel 2013, Ciprian Marica ha voluto dire la sua sul possibile approdo del giocatore nella capitale:

«Sarebbe meglio per Ianis Hagi rimanere ai Glasgow Rangers e continuare in questa squadra. Per lui è importante giocare. La Lazio è una squadra molto forte e non so se sarebbe appropriato per lui fare subito un salto così importante».