Lazio, Marcos Antonio: «Abbiamo le carte in regola per fare una grande stagione» Le parole del centrocampista

Intervistato da Globo, il centrocampista della Lazio, Marcos Antonio, ha parlato di quello che si aspetta per la prossima stagione biancoceleste.

PROSSIMA STAGIONE- Giocheremo in Champions League. Abbiamo una squadra forte e ben integrata. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per disputare di nuovo una grande stagione. Penso di essere cresciuto nell’ultimo anno e spero di poter contribuire tanto con i miei compagni di squadra in campo. Cercheremo di sfruttare al meglio la preparazione per rafforzarci ancora di più. Spero di avere più opportunità in questa stagione.

ARRIVO ALLA LAZIO- All’inizio ho dovuto adattarmi allo stile di gioco del calcio italiano, quindi ho dovuto prima capire il modo in cui giocano. Gradualmente mi sono ambientato e sono riuscito ad adattarmi a ciò che chiedeva Sarri in campo. Credo che il bilancio sia stato molto positivo e sono riuscito a sfruttare al meglio le opportunità che mi sono state date. È stata una stagione molto buona per la squadra e fortunatamente abbiamo raggiunto l’obiettivo di essere in Champions League

FELIPE ANDERSON- Felipe mi ha aiutato molto quando sono arrivato qui l’anno scorso. È un ragazzo che conosce molto bene il club. Parliamo sempre molto e mi dice cose molto importanti che mi hanno aiutato ad adattarmi. È un grande giocatore e merita tutto quello che ha ottenuto finora

NAZIONALE – Sono molto concentrato e felice in Europa. Lavorerò sodo per questo e forse avrò l’opportunità di indossare la maglia della nazionale brasiliana. Ma so che dobbiamo fare un passo alla volta e sono molto sereno al riguardo. Lavoro duramente ogni giorno alla ricerca del mio spazio