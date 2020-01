Lazio, Marchisio: «Per lo Scudetto ci sono anche i biancocelesti»

L’ex bianconero è stato ospite di Sportitalia e, tra i vari argomenti, è uscito quello delle possibili antagoniste della Juventus

Da poco ha annunciato il suo ritiro al calcio giocato, ma farebbe la differenza ancora in molte squadre, italiane e non. Il suo eterno legame alla Juventus lo ha portato a giocare all’estero, una volta che la sua esperienza in Italia fosse finita, ma non ha resistito ed ha deciso di smettere: Claudio Marchisio sarà sempre ricordato nel calcio italiano.

L’ex juventino è stato ospite di una delle trasmissioni di Sportitalia, dove ha commentato il campionato in corso e le inseguitrici dei bianconeri, al momento primi: «L’Inter ha avuto bisogno di allungare la coperta perché lo stesso Conte l’aveva definita corta, lo ha fatto perché l’avversaria non è solo la Juve ma c’è anche la Lazio che sta facendo molto bene».