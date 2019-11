Lazio, Marchionni su Correa: «Talento impressionante»

Lazio, Correa raccontato dall’ex Sampdoria Marco Marchionni.

Gli sono bastati pochi mesi alla Sampdoria per capire di che pasta fosse fatto Joaquin Correa. L’ex centrocampista, oggi allenatore della Carrarese, ha detto la sua sull’argentino ai microfoni della trasmissione 65 e mezzo – Il fantacalcio in tv: «L’ho conosciuto quando era molto giovane, e magari in quel momento aveva un po’ la testa da bambino. Ma aveva già un talento impressionante».

«Un talento che veramente in pochi avevano. Quello che stava dimostrando non mi sorprende affatto, perché non è tanto durante la partita che si vedono le potenzialità di un giovane, ma vedendolo tutti i giorni in allenamento: avevo capito potesse fare grandi cose. E già all’epoca faceva cose che ora sta facendo con la consapevolezza di un giocatore più maturo. Ora sta trascinando la Lazio e per me non è una sorpresa».

Sulla sua carriera attuale: «Mi piace, perché faccio quello che amo. È una bella esperienza, perché sto iniziando con Baldini, che mi sta insegnando tutto. Il mio augurio è quello di avere poi una panchina tutta per me. A chi mi ispiro? Baldini mi sta ingegnando tanto, a me è sempre piaciuto tanto anche Prandelli».