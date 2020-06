L’ex portiere della Lazio Marchegiani si è espresso sulla corsa scudetto e sulla difficoltà di prevedere il vincitore

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex Lazio Marchegiani si è così espresso sulla corsa scudetto:

«Ci sono talmente tante variabili che è difficile fare previsioni. La Lazio, prima della sosta, era la squadra più lanciata, anche aveva un punto in meno rispetto alla Juventus. Non so se sarà capace di tornare con la stessa forza, vedremo».