Lazio, Marchegiani: «Questa è un’annata magica»

L’ex portiere della Lazio, presente come opinionista al Club di Sky Sport, ha voluto dire la sua sulla vittoria biancoceleste

Grazie alle doppiette di Immobile e Caicedo ed al primo gol di Adekanye, la Lazio continua a volare in classifica ed a consolidare un piazzamento in vista della qualificazione alla prossima Champions.

Nel programma serale di Sky Sport si è parlato anche della partita dell’Olimpico, sulla quale Marchegiani ha voluto esprimere il suo pensiero: «Immobile in questo momento è devastante. La Spal è stata anche ingenua, il primo gol è emblematico perché ormai si sa che il bomber biancoceleste si mette in quella zona. Non puoi farlo scappare via così. La Lazio dà l’impressione di essere una macchina perfetta che in questo momento della stagione è meglio non toccare. Quando ricapita di poterti giocare lo Scudetto con questa fiducia? I capitolini hanno la consapevolezza nel saper gestire momenti della partita che l’anno scorso non aveva. È successo anche nel derby, una partita non giocata bene ma pareggiata con consapevolezza. Questa è un’annata magica».