Lazio, Manfredini: «Sabato i biancocelesti possono fare il colpaccio»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Manfredini in vista del big match di sabato tra la squadra di Inzaghi e la Juventus

Christian Manfredini, ex biancoceleste, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com in vista del prossimo match dell’Olimpico. Ecco le sue parole.

«La sfida di sabato potrebbe rappresentare la volta giusta per la Lazio per dimostrare che è diventata grande. In questi anni lo staff e i calciatori hanno lavorato benissimo. Il piazzamento raggiunto è sempre in Europa e in più occasioni ha sfiorato la Champions e nell’ultimo anno ha vinto la Coppa Italia. Dopo tanti successi, la Lazio ospita la formazione più forte degli ultimi otto anni e può provare davvero a fare il colpaccio».

«È lecito sognare qualcosa in più. La differenza tra la Lazio passata e quella presente è data da un calciatore come Immobile capace di realizzare 17 gol in 14 partite, ciò significa sempre partire da 1-0 per la squadra. Se non ci fossero stati i suoi gol, la Lazio non sarebbe in questa posizione. Immobile è fantastico, Correa sta giocando bene così come tutta la squadra e così si stanno raccogliendo i frutti».

SARRI – «Sarri ritengo un ottimo allenatore, la mia non è un’ una analisi soggettiva ma è data dai risultati ottenuti fino ad adesso che sono tutti straordinari. Ha fatto una gavetta molto lunga, è giunto tardi nel grande calcio ma si è costruito pian piano senza aiuti esterni. Ha fatto bene con il Napoli, ha vinto in Inghilterra e a Torino sta avendo un po’ più difficoltà ad imprimere il proprio gioco, ma è anche fisiologico e ci vuole un po’ di tempo. Quello in arrivo sarà un turno apertissimo, la Juve può battere tranquillamente la Lazio e la Roma che sta facendo bene può stoppare l’Inter. E’ un pronostico aperto ad ogni tipo di risultato».