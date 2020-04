Mandelli: «Spero che la Lazio si giochi lo Scudetto anche nei prossimi anni»

Paolo Mandelli, ex giocatore della Lazio, ha commentato la questione della ripresa del campionato e non solo

Attualmente alla guida del Chievo Primavera, ma con un passato in biancoceleste, Paolo Mandelli è intervenuto a Lazio Style Radio per dire la sua sulla questione ripresa:

«Credo che dovremo abituarci all’idea di dover convivere per un periodo di tempo con questo virus. E bisogna farlo nel miglior modo possibile, limitando quello che si può. Chiudere tutto sarebbe davvero un tragedia per tutto il Paese. Mi dà fastidio quando si etichettano i calciatori come privilegiati. Hanno dovuto concorrere con gente altrettanto brava, si sono guadagnati quello che hanno. E poi è un mondo che si autoproduce, sostiene gli altri sport e soprattutto non è composto solamente dai calciatori che guadagnano milioni. C’è tanta gente che vive di calcio, bisogna stare attenti. Il calcio ha il potere di produrre tante risorse, sta alle persone che lo governa riuscire a trovare il modo per ottenerle».



«I club italiani, in particolar modo quelli di Serie A, hanno tutte strutture dove riuscirebbero a garantire quel protocollo di sicurezza che viene richiesto anche per gli allenamenti individuali. Sia che si chiuda o no, bisogna trovare le risorse per garantire che il calcio l’anno prossimo riprenda in maniera importante, è troppo importante a livello sociale. La Lazio è lì, poteva giocarsi lo scudetto, è vero, ma l’importante è che se lo possa giocare negli anni a venire».