Lazio, Mandas o Provedel titolare? L'ultimo dettaglio fa presagire che...

Lazio, sarà schierato Mandas o Provedel come titolare? Ecco l’ultimo dettaglio che fa presagire che…

L’ultima amichevole della Lazio contro l’Atromitos ha offerto non solo un’utile prova in campo, ma anche importanti indicazioni che potrebbero riguardare la gerarchia dei portieri. La scelta di Maurizio Sarri di schierare Christos Mandas titolare sembrerebbe essere un segnale significativo, una decisione che arriva a pochi giorni dall’inizio del campionato e che potrebbe avere implicazioni sul futuro.

La partita, terminata con una vittoria per 2-0 della Lazio, ha visto Mandas difendere la porta per il primo tempo, con Ivan Provedel che è subentrato nella ripresa, come già previsto. Questa scelta, pur non essendo una certezza assoluta, potrebbe suggerire che il duello tra i due portieri si sarebbe risolto, almeno per il momento, a favore del greco. Se Provedel era considerato in vantaggio per la sua esperienza e l’abilità nel costruire il gioco, la decisione di Sarri sembrerebbe premiare la solidità e la leadership che Mandas ha dimostrato in campo.

Al termine del match, Mandas ha parlato a Lazio Style Channel, esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria e per il lavoro della squadra. «Una partita nervosa nel primo tempo, però abbiamo giocato bene, abbiamo giocato il nostro calcio» ha dichiarato. E ancora:«Siamo pronti per l’inizio del campionato. Abbiamo una settimana, possiamo lavorare su cosa non va e su cosa non va. Io voglio aiutare la squadra. Siamo uniti. Per me è importante iniziare il terzo anno qua, sono molto felice. Lavoriamo tanto in allenamento sulla fase difensiva, sulla linea e possiamo lavorare ancora di più. Ci sono tante cose giuste e altre da sistemare. Il clean sheet per noi portieri è importante».

Resta da capire se queste indicazioni si trasformeranno in certezze o se la competizione per la maglia da titolare rimarrà aperta