Lazio, girandola di portieri: Perin resta l’obiettivo principale per il Genoa, ma si intensificano i contatti anche per Mandas

Lazio, intreccio di portieri sul mercato: Perin primo obiettivo del Genoa, ma cresce il pressing anche su Mandas

Il Genoa non guarda solo a Mattia Perin per rinforzare la rosa: nel mirino del club ci sono anche Christos Mandas e Rolando Mandragora. Con l’avvicinarsi dell’apertura del mercato, i rossoblù stanno accelerando le valutazioni e definendo le priorità per completare la squadra.

Per quanto riguarda la porta, il Genoa sta insistendo con decisione su Mandas, proponendo alla Lazio un prestito per il giovane portiere greco. A centrocampo, invece, ci sono stati contatti preliminari per Mandragora: tutto dipenderà dalla volontà del giocatore e dall’eventuale apertura della Fiorentina alla cessione. In caso di via libera, per lui si tratterebbe di un ritorno gradito.

Mandragora, infatti, conosce già l’ambiente rossoblù: il classe 1997 ha vestito la maglia del Genoa sia nel settore giovanile sia in Prima Squadra tra il 2014 e il 2016, un passato che potrebbe facilitare un nuovo approdo in Liguria. Lo riferisce Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

