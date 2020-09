Mancini: «La Nazionale non è la Lazio, ma Immobile ha fatto sempre bene»

Il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha detto la sua sul ruolo di Immobile durante la premiazione Manlio Scopigno

A margine del Premio Manlio Scopigno, ad Amatrice, le parole del ct Mancini:

«Immobile? C’è un progetto tattico diverso da quello del suo club, ma Ciro con tutti tutte le volte che ha giocato, ha sempre fatto bene. Abbiamo due o tre centravanti e la possibilità di scegliere. Quando si giocano tante partite, non si può mettere a rischio il giocatore facendolo giocare due partite in tre giorni e con pochi allenamenti alle spalle. Noi abbiamo lui, Belotti, altri giovani, poi Ciro ha fatto benissimo nell’ultimo campionato e in Olanda, ma la Nazionale è diversa dal club».