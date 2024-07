Lazio, Malesani: «Mi incuriosisce Baroni. Finalmente è arrivato in una squadra competitiva». Le parole del tecnico

Alberto Malesani sa già su chi puntare in questa stagione. Intervenendo ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha elogiato il lavoro di Marco Baroni. Le sue parole.

PAROLE– «Chi mi incuriosisce di più? Il primo è Baroni. Finalmente è arrivato in una squadra competitiva, cosa mai successa prima immeritatamente. È un bel premio, forse figlio del miracolo a Verona, ma Marco faceva bel calcio organizzato da tempo. Il secondo è Vincenzo Italiano: ci vuole coraggio ad arrivare a Bologna dopo lo splendido lavoro di Motta. Un grande coraggio. Ora è all’apice della carriera e deve dare il mille per cento: fra gli allenatori italiani è quello che ha fatto più strada in ambito europeo negli ultimi anni, detto che sono felice che Gasp sia riuscito a riportare la Coppa europea in Italia: la meritava. Il terzo Vanoli, mio ex giocatore. Detto che speravo di vederne un altro, ovvero Cannavaro che avrebbe meritato la riconferma in una A che si è guadagnato, Paolo ha esperienza: ha vinto all’estero, ha giocato alla grande con il Venezia, lo conosco e farà benissimo. È scuola-Conte, mica poco ».