Lazio, Maistro: «Sto crescendo moltissimo con Ventura»

Il calciatore biancoceleste, di proprietà della Lazio ma in prestito alla Salernitana ieri ha fatto il suo esordio in Under21

Una serata che sicuramente non scorderà Fabio Maistro. Il calciatore ha infatti esordito con la maglia della Nazionale Under21 ieri nella vittoria contro l’Islanda. Al termine del match ecco alcune dichiarazioni in zona mista.

«Sono molto contento per aver fatto il mio debutto a Ferrara, sono cresciuto qui. Mi cerca la SPAL? Ho letto dell’interesse sui giornali, ma per adesso sono solo voci. Sto crescendo molto sotto la guida di Ventura, la serie B è importante per diventare un giocatore completo. Mi sono guadagnato il posto alla Salernitana grazie al lavoro, farò lo stesso qui in Under 21. Adesso voglio pensare solo al prossimo turno».