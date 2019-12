Lazio, Maifredi: «Juventus superiore ma Immobile è pazzesco»

Lazio, l’analisi dell’allenatore Gigi Maifredi in vista del big match di sabato tra i biancocelesti e la Juventus di Sarri

Gigi Maifredi, allenatore, ha detto la sua in merito a Lazio e Juventus ai microfoni di TMW Radio proprio in vista della sfida di sabato. Ecco le sue parole.

«La Lazio gioca bene a calcio, ha giocatori che sanno toccare la palla come Correa e Luis Alberto. Immobile poi è pazzesco, fa gol in tutte le maniere e quando meno lo pensi. Sabato? La Juve per potenziale è superiore. Dybala lo farei giocare sempre, mentre Ronaldo è in calo perché si sente di non essere più leader indiscusso».