Magnocavallo: «La Lazio ha meno punti rispetto a quelli che merita, ma ha le basi…»

Giorgio Magnocavallo, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste

Nell’intervento di Giorgio Magnocavallo, ex difensore della Lazio, ai microfoni del canale ufficiale del club, il suo parere sulla sfida di sabato contro l’Atalanta: «La Lazio trova l’Atalanta in un momento favorevole. L’infortunio di Zapata complica solo in parte i piani di Gasperini, visto che i nerazzurri sono collaudati e hanno una panchina di livello con Muriel e altri calciatori importanti. Sono un rullo compressore, segnano con una continuità impressionante, anche se concedono qualcosa in fase difensiva».

GASPERINI – «Gomez e compagni puntano a ripetersi in campionato e fare una dignitosa Champions League, dove per ora stanno faticando. I cinque punti di distacco tra Atalanta e Lazio sono anche frutto della fortuna: i bergamaschi hanno recuperato molte partite che sembravano perse, mentre la Lazio ha sicuramente meno punti di quanto merita. I biancocelesti hanno le basi per rimontare, in molti degli ultimi incroci con i nerazzurri ha avuto molta sfortuna».