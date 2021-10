Lazio, Maglie: «La gara contro l’Inter sarà importante»

Antonio Maglie, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Quelli della Libertà. Ecco di seguito le sue dichiarazioni

«Il ruolo che si potrà ritagliare la Lazio lo capiremo bene già sabato 16 ottobre. La sfida contro l’Inter avrà ragioni sentimentali e ambientali importanti, che avranno il loro peso. Ma al di là di questi aspetti umani, la prossima sarà sicuramente una di quelle partite in grado di spiegare fino in fondo quali possano essere le ambizioni della stagione. La Lazio fin qui ha alternato cose belle ad altre meno belle. Probabilmente la squadra paga anche il passaggio da un certo tipo di calcio, pensando anche alla fase difensiva, a un altro. Quello di Sarri è un calcio diverso, basato sulla difesa a quattro: c’è stata una rivoluzione non negli uomini ma nella sistemazione tattica, forse l’andamento altalenante deriva anche da questo».