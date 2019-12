Lazio, la maglia della Supercoppa: ecco dove acquistarla

Lazio, da oggi si potrà acquistare la maglia celebrativa della Supercoppa vinta ieri contro la Juventus

Un altro trofeo in bacheca, il secondo del 2019 dopo la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta il 15 maggio. Un successo che, unito all’ottimo campionato svolto fin qui, ha scatenato la gioia incontenibile di tutti i tifosi biancocelesti e complimenti da tutto il mondo dello sport.

Al triplice fischio tutta la squadra ha indossato la maglietta celebrativa con scritto “Winner”: sullo sfondo lo skyline di Riyad con la scritta in arabo: l’Aquila ha vinto, con l’aquila che sorvola sul panorama. Per chiunque volesse acquistarla è già acquistabile online sul sito e-commerce della Lazio e su quello della Macron. Da domani sarà in vendita in tutti gli store ufficiali.