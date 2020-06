Lazio, Maffei: «la Champions farà rimanere i big a Roma»

Il giornalista della Rai Fabrizio Maffei ha parlato della lotta scudetto tra Lazio e Juve e del mercato che attenderà i biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Tmw, la voce della Rai Fabrizio Maffei ha detto la sua sul campionato della Lazio e sul prossimo mercato.

«Con cinque sostituzione a disposizione la Juve è più attrezzata della Lazio come panchina. I tanti impegni ravvicinati dei bianconeri potrebbero dare un sollievo a Inzaghi ma la Juve resta favorita. Se la Lazio può trattenere i big? Io credo che poter giocare la Champions in una squadra come la Lazio, in una città come Roma potrebbe essere un’attrazione fatale. C’è comunque un rapporto splendido tra la società e il gruppo intero».