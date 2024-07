Lazio, Maestrelli: «C’era la NECESSITA’ di ripartire da zero. Un po’ come avvenne con mio PADRE…». Le parole del figlio del grande campione

Massimo Maestrelli, intervenuto ai microfoni di Radiosei ha commentato il mercato della Lazio e non solo.

PAROLE– «Io sono abbastanza ottimista sulla Lazio, c’era la necessità di ripartire da zero. Chi per età, chi per capricci o atteggiamenti non lineari, chi è andato via doveva farlo. Certo, va detto che c’è stato un cambiamento radicale, tutto insieme. Mi piacciono i giocatori che la Lazio ha preso perché hanno forza. Lotito dice delle cose che non piacciono, anche se devo dire che dal punto degli allenatori difficilmente ha sbagliato. Se bisogna partire da zero bisogna farlo con un tecnico che ha fame, un po’ come avvenne con mio padre. Anzi, verrebbe da dire che rispetto a papà, Baroni arriva dopo una stagione migliore ».