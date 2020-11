Lazio, la madre di Strakosha: «Positività solo nel pensiero» FOTO

Strakosha è uno dei tre giocatori della Lazio di cui si stanno rianalizzando i tamponi: il messaggio di incoraggiamento della mamma

Si cerca ancora il bandolo della matassa nella questione tamponi, in casa Lazio. Nel mirino i test di Strakosha, Leiva ed Immobile, in attesa dei risultati delle rianalisi. Come riportato da alcune indiscrezioni dell’ANSA, solo quello del portiere sarebbe risultato positivo: una notizia però ancora da verificare.

In questo momento così delicato, la madre dell’estremo difensore ha voluto dedicargli un pensiero motivazionale: «Trovi la positività solo nel pensiero e nel tuo rapporto con le persone. Sei un gigante amore mio. Ti voglio benissimo».