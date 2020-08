In Spagna sono sicuri: Rafinha rimane a Barcellona se nessun club paga la clausola di 16 milioni.

Mundo Deportivo riporta che dall’entourage di Rafinha arrivano categoriche smentite circa contatti con la Lazio. Il giocatore andrà in ritiro col Barcellona, ad oggi l’unico timido tentativo e del Celta Vigo con cui l’ex Inter ha già giocato questa stagione. In Spagna sono certi che non sarà neppure lui il colpo ad effetto della Lazio.