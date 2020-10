Lazio, ma Inzaghi non era senza riserve? Utilizzati 24 giocatori

In questa prima parte della stagione la Lazio ha fatto ruotare titolari e riserve.

Ma la Lazio ha la panchina corta oppure lunga? Le riserve, come si diceva un tempo, oppure le alternative, in base a una terminologia più moderna, sono affidabili o non sono all'altezza di una squadra ambiziosa? Inzaghi è convinto che sarebbe servito un numero maggiore di calciatori di qualità, e come lui la pensano tanti osservatori e anche i tifosi. Lotito e Tare, si sa, la pensano in modo opposto. I numeri di questa primissima parte della stagione dicono che la Lazio ha utilizzato tanti calciatori: addirittura 24 nel solo campionato.