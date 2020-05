Lazio, sfida virtuale lanciata da Luis Alberto a Ciro Immobile: nella giornata di oggi la gara virtuale su Twitch

In campo non si può ancora giocare a affrontarsi faccia a faccia. Online però le gare non sono mai finite, anzi sono state l’unica evasione per i calciatori in questi mesi di emergenza e di stop forzato.

Nonostante siano riniziati gli allenamenti Luis Alberto ha deciso di sfidare Ciro Immobile, l’appuntamento è fissato su Twitch per la giornata di oggi.