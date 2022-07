Lazio, lunedì la ripresa a Formello poi le due amichevoli a porte chiuse: il programma

I giocatori della Lazio avranno il weekend libero prima di ritrovarsi nel tardo pomeriggio di lunedì a Formello

Ieri ad Auronzo di Cadore è scattato il rompete le righe. I giocatori della Lazio avranno il weekend libero prima di tornare a faticare e sudare a Formello lunedì pomeriggio.

Il programma – secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport – prevede che il nuovo raduno è fissato per lunedì alle 18.30 a Formello, successivamente la Lazio si muoverà per disputare altre amichevoli: prima quella di mercoledì 27 luglio contro il Genoa a Grassau in Germania (inizialmente era prevista in Austria), poi il 31 contro il Qatar, con luogo ancora da comunicare (potrebbe essere sempre a Grassau). Entrambi i test saranno a porte chiuse per ragioni di sicurezza.