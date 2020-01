Lazio, Lulic raggiunge quota cinque ammonizioni stasera all’Olimpico contro il Napoli e salterà la prossima sfida

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Senad Lulic per la sfida contro la Sampdoria in programma il prossimo 18 gennaio alle ore 15:00. Il capitano biancoceleste ha raggiunto quota cinque ammonizioni stasera quando l’arbitro Orsato ha tirato fuori il cartellino al minuto ’41 ai danni del numero 19. Sarà indisponibile quindi per la gara contro la squadra di Ranieri.