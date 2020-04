Lazio, Lulic slitta ancora il rientro in Italia: il motivo

Lazio, rimandato ancora il rientro di Senad Lulic in Italia: il bosniaco si trova in Svizzera dall’operazione alla caviglia

Questo periodo di pausa forzata ha permesso alla Lazio di far riposare alcuni giocatori che sono arrivati a marzo non in perfetta forma. Lo stop ha quindi dato modo a Luis Alberto e Acerbi in primis di recuperare pienamente da quei fastidi che li accompagnavano negli ultimi tempi.

Inzaghi spera che alla ripresa potrà contare sulla squadra al completo ma alcuni giocatori non ci saranno. Come riporta il Corriere dello Sport infatti Lulic sarebbe dovuto tornare questa settimana a Roma ma il rientro è posticipato. La caviglia infatti è guarita ma ancora non completamente e per questo lo staff medico biancoceleste ha deciso di non affrettare i tempi. La data del suo rientro quindi slitta ancora e di sicuro non sarà a disposizione prima di metà giugno. Discorso diverso invece per Leiva che dopo l’operazione lavora già senza problemi da casa.